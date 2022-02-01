الأمن يطيح بثلاث مشعوذات في مروانة بباتنة!

أعمارهن تتراوح بين 31 و 33 سنة واتخذن من مسكنهن مقرا للنشاط

العثور بحوزة الموقوفات على عقاقير وأكثر من 300 صورة عليها شمع مُذاب

في عملية نوعية لقيت استحسانا واسعا وسط سكان ولاية باتنة، تمكنت عناصر الأمن الحضري الخارجي في بلدية “وادي الماء” من وضع حد لنشاط 3 مشعوذات، تتراوح أعمارهن بين 31 و 33 سنة، اتخذن من مسكنهن المتواجد بمدينة مروانة مكانا لممارسة مختلف أنواع طقوس السحر والشعوذة.

وأفاد بيان خلية الإعلام بأمن ولاية باتنة، أن تفتيش مسكن المتهمات الذي تم بعد إذن من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مروانة، أفضى إلى حجز نسخة من المصحف الشريف ممزقة، ومجموعة من الطلاسم والحروز، وقطع قماش مختلفة الألوان مع مجموعة متنوعة من العقاقير، وقدر طيني، وكمية من الجلود المحروقة ومجموعة من الملابس و العظام المجهولة، 03 أسلحة بيضاء ممثلة في خنجرين وساطور، ومبلغ مالي يقدر بـ 26000 دج يعتبر من عائدات ممارسة السحر والشعوذة، بالإضافة إلى مجموعة من القارورات والعلب، إضافة إلى حجز 300 صورة لأشخاص من كلا الجنسين وبمختلف الأعمار، بعضها ثقبت بإبر ومسامير، وأخرى مجمدة وسط الشمع المذوب، وهي العملية التي لقيت استحسانا كبيرا بين سكان دائرة مروانة وولاية باتنة بالكامل، خصوصا بعد الانتشار غير المسبوق الذي تعرفه ظاهرة السحر والشعوذة عبر مختلف بلديات وقرى الولاية، وما يتداوله الشارع الباتني من معلومات على نطاق واسع تخص وقوع آلاف الأشخاص، منهم مسؤولون وإطارات ضحايا السحر والشعوذة بطرق مختلفة، لذلك بات تعميم مثل هذه العمليات الناجحة أكثر من ضرورة كونها تصب في خانة حماية المجتمع من ظاهرة السحر والشعوذة ومخلفاتها الكارثية.