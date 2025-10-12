الأمن يطيح بجماعة أشرار تقوم بترويج “الكاشيات” في بئر خادم

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالعاصمة، جماعة إجرامية مختصة في ترويج وبيع المؤثرات العقلية، أمام مقر البلدية. تضم 4 متهمين تم تقديمهم أمام نيابة محكمة بئر مراد رايس، بعد التحقيق معهم واعتراف أحد المتهمين المدعو “س.ب.س” خلال سماعه أمام الشرطة. بعدة وقائع كشفت النشاط الإجرامي. الذي كان رجال الشرطة يحققون بشأنه، على آخر معلومات مؤكدة مفادها أن المتهمين يقومون بترويج المؤثرات العقلية.

ملابسات القضية، جرت المتهمين الموقوفين للمتابعة القضائية، حيث مثل اليوم الأحد أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس كل من المتهم “ل.إ”، و”ب.س”، “س.ر”، “ز.ز” أين تم متابعة المتهم الأول “ل.إ” بجنحة عرض وترويج المؤثرات العقلية، أما بقية المتهمين نسب إليهم جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير.

ملابسات القضية انطلقت على إثر تحقيق قضائي باشرته مصالح الأمن الحضري ببئر خادم، انطلاقا من معلومات مؤكدة عن تواجد مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية بالقرب من مقر البلدية .

وعليه تحركت ذات المصالح إلى عين المكان، حيث تم اعتماد خطة محكمة، وبعد عملية ترصد وتتبع محكمة، تم ضبط 4 متهمين متلبسين بالجرم، بتقاسم الادوار فنا بينهم.

حيث تم ضبط المتهم “ل.ا” وبحوزته 11 كبسولة من المؤثرات العقلية، تسلمها من طرف شريكه “س.ر” الذي بمجرد لمحه لرجال الشرطة قام برميها له بغرض اخفائها.

حيث تم توقيف كلا المتهمين، برفقة المتهم “س.س” الذي كان مكلفا بحراسة الأماكن.

حيث كللت العملية بحجز 11 قرص مهلوس من نوع بريغابالين. ومبلغ مالي بقيمة 25 الف دج بحوزة المتهم “س.ر”.

في حين تمكن المتهم الرابع ” س.سعدون” من الفرار ليتمكن رجال الشرطة من توقيفه لاحقا. هذا الأخير قدم معلومات دقيقة أثناء سماعه أمام رجال الضبطية القضائية.

حيث كشفت تصريحاته عن الأدوار التي يتقاسمها فيما بينهم خلال قيامهم بترويج الممنوعات بالقرب من مقر بلدية بئر خادم.

من جهتهم المتهمون حاولوا إنكار كل ما نسب إليهم من وقائع خلال مواجهتهم بها أمام القاضي. محاولين التملص من المسؤولية الجزائية المرماة على عاتقهم.

كما تراجع المتهم ” س.سعدون” عن أقواله الأولية التي أدلى بها أمام رجال الشرطة، اين أقر بنشاطه الإجرامي برفقة بقية المتهمين، مصرحا لرئيس الجلسة انه بيوم الوقائع لم يكن متواجدا برفقة المتهمين الموقوفين، حيث تم توقيفه بالقرب من مسكنه العائلي، حينها تفاجأ بالأمر وهو يقتاد به الى مركز الأمن.

من جهته اعترف المتهم “س.ر” بعملية ايقافه أمام مقر البلدية أين يملك طاولة للبيع بعض الأغراض. مؤكدا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو من عائدات نشاطه التجاري. كما أن القرص المهلوس المضبوط بحوزته، كان يحتفظ به بغرض استهلاكه. ناكرا نكرانا قاطعا الوقائع المنسوبة اليه الواردة في محضر ضبط وايقاف.

وأمام ماورد من معطيات التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج في حق كل متهم. عن نفس التهم المتابعين بها.