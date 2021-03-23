الأمن يطيح بشبكة لتزوير الدينار وتوزيعه في أسواق ومحلات وسط مدينة عنابة

الفرقة الاقتصادية للشرطة أحبطت مخططا لإغراق السوق بالعملة المزوّرة قبل رمضان

تمكنت، أول أمس، قوات الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، من توقيف شبكة لتزوير العملة الوطنية وترويج أوراق نقدية مزوّرة في الأسواق والمحلات التجارية الكبرى وسط المدينة، مع حجز مبلغ مالي معتبر مزوّر من فئتي 1000 و 2000 دينار جزائري، كان أفراد العصابة بصدد توزيعه بطريقة غير قانونية وسط المدينة.

وأوضحت مصادر مقربة لـ “النهار”، أن هذه الشبكة تتكون من ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 27 و 40 سنة، وقد تم الترصد لتحركاتهم قبل حوالي شهرين، عقب القبض على شخص يبلغ من العمر 37 سنة من طرف قوات فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، والمتورط في قضية التزوير واستعمال المزوّر في أوراق نقدية بالعملة الوطنية، حيث جاء في بيان سابق لأمن ولاية عنابة، أنه وبناءً على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تمّت مداهمة مسكن المشتبه فيه، وحجز مبلغ مالي مزوّر من العملة الوطنية، يتجاوز 376 مليون سنتيم، من فئة 1000 و2000 دينار جزائري، وكذا أوراق نقدية بيضاء مهيأة للتزوير.

ومواصلة للتحقيق مع الموقوف والترصد لتحركات شركائه من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية، تم توقيف ثلاثة أفراد من الشبكة، يحوزون مبلغا معتبرا من العملة المزوّرة.

وبتقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، صدرت في حقهم أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت عن جناية تكوين جماعة أشرار وإصدار أوراق نقدية مزوّرة وتوزيع أوراق نقدية مزوّرة.