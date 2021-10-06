الأمن يطيح بشبكة مختصة في تهريب “الحراڤة” بمستغانم

توقيف 8 أشخاص ينحدرون من شتى ولايات الوطن

تمكنت قوات الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الخارجي “حجاج” بشرق ولاية مستغانم، من إحباط عملية إبحار سري للضفة الشمالية للبحر المتوسط عبر السواحل الجزائرية، وتوقيف 8 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و 54 سنة، ينحدرون من ولايات مستغانم، الجزائر، قسنطينة وتيسمسيلت، كما تم حجز ثلاثة شماريخ ومبلغ من العملة الصعبة قدره 3510 أورو و 04 أقراص مهلوسة من نوع “بريغابالين”.

القضية جاءت إثر معلومات وردت إلى المصلحة تفيد باستغلال أحد الأشخاص شقته الكائنة في بلدية “حجاج” لإيواء الأشخاص المقبلين على الهجرة غير الشرعية عبر سواحل تلك البلدية.

وعليه ولغرض التحقق من المعلومة، تم استصدار إذن بتفتيش المسكن سالف الذكر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، أين عثر بداخله على ثمانية أشخاص من ولايات مختلفة من الوطن، كانوا بصدد التحضير لرحلة الموت، كما تم حجز ثلاثة شماريخ ومبلغ مالي من العملة الصعبة بمجموع 3510 أورو و4 أقراص مهلوسة من نوع “بريغابالين”.

التحريات والتحقيقات في القضية، أفضت إلى أن الموقوفين جاؤوا إلى ولاية مستغانم بهدف الهجرة السرية إلى الضفة الأخرى عبر أحد شواطئ مستغانم، وقاموا بكراء شقة للمكوث فيها إلى غاية موعد تنفيذ الرحلة.

وعن تهمة الشروع في تهريب المهاجرين، الشروع في تدابير الخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر السواحل البحرية، أنجز ضد سالفي الذكر ملف إجراء قضائي، قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.

كما تجدر الإشارة إلى أن مصالح أمن مستغانم تمكنت، بحر الأسبوع الماضي، ومطلع الأسبوع الجاري، من إحباط 5 رحلات مشابهة والإيقاع بمدبري رحلات “الحرڤة” على متن “قوارب الموت”، في ظرف باتت سواحل مستغانم منصات ومحطات لانطلاق قوافل “الحراڤة” باتجاه السواحل الإسبانية من قبل الشباب المغامرين.