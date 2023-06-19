الأمن يطيح بعصابة إجرامية تروّج مخدرات “تشوشنة” باقليم الدار البيضاء

أفلح رجال الضبطية القضائية لاكن مقاطعة الدار البيضاء شرقي العاصمة. في توقيف عصابة اجرامية تضم 5 أشخاص من بينهم ” فتاة”. مختصة في ترويج المؤثرات العقلية و المخدرات المعروفة في الوسط الاجرامي ب” تشوشنة”.

ومكنت العملية من حجز كمية معتبرة من مخدر ” تشوشنة” تتمثل في 4 حزمات بلاستيكية قدر وزنها إجمالا ب0.86 غ. وحزمة 0.19 مخبأة في غطاء كرسي السيارة. وقطع من القنب الهندي يقدر ونها ب 6.8غ. وأسلحة بيضاء من نوع ” كيتور” ومبالغ مالية مقدرة بحوالي 24 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

وتم توقيف المتهمين الذين تم احالتهم على المحاكمة اليوم الاثنين أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء. لمتابعتهم بجنحة حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون رخصة. وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد البيع بتاريخ 5 جوان الجاري، على متن سيارة من نوع ” بولو” في حالة تلبس بالجرم بحي تماريس ببرج الكيفان.

بحيث بعد تفتيش المتهم الموقوف الأول ” ع.س” صاحب محل لبيع التبغ. تم العثور على 4 حزمات بلاستيكية من مخدر ” تشوشنة ” وزنها 0.86غ، وقطعة أخرى وزنها ” 0.19. تحت غطاء كرسي السيارة، ومبلغ 17 الف دج، فيما قام المتهم بابتلاع 6 حزمات أخرى لحظة مداهمة رجال الشرطة، تم طرحها عن طريق التقيؤ بمركز الشرطة لاحقا.

عملية الحجز ..

كما أفضت العملية الى العثور على قطعة مخدرات من مخدر ” تشوشنة” وزنها 5.89غ بالحقيبة اليدية للمتهمة الموقوفة: س.م” 21،سنة. وجزء من سيجارة محشوة بالقنب الهندي. كما تم حجز قطع مخدرات في مسكنها العائلي بعد تفتيشه.

وفي نفس العملية تم حجز كمية من المخدرات لدى صديقها المدعو ” ب.ع”.

واستمرار للتحقيق، ولدى سماع المتهم الأول ” ع.س” تم توقيف متهمين إثنين آخرين، أحدهما يدعى ” ع.س” بائع فواكه. مروّج مخدرات القاطن ببرج البحري الذي عثر بحوزته قطعة مخدرات نوع ” تشوشنة”وزنها 0.1غ. و17 الف دج من عائدات الترويج وقارورات دواء ” مخدر”. كما تم حجز ملعقة معدنية تستعمل في وزن المخدرات وكيتور أثناء تفتيش مسكنه العائلي. أما الآخر يدعى ” ص.أ”.

وفي الجلسة اعترف المتهمون بأن المخدرات التي ضبطت بحوزتهم موجهة للاستهلاك الشخصي. بما فيهم المتهمة ” س.م” التي اعترفت بأنها تتعاطى مخدرات ” تشوشنة”. وأن الكمية التي عثرت بحوزتها سلمها لها صديقها ” ب.أ” عند صعودها السيارة معه برفقة صديقيه المتهمين.

وأمام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج في حق كل متهم مع مصادرة المحجوزات.