الأمن يطيح بعصابة “ساسي” حولت مفرغة عمومية إلى مستودع لتخزين ” الكاشيات “

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، قضية جزائية على محكمة الجنح، تضم7 متهمين، يتواجد منهم 5 موقوفين والبقية في حالة فرار. كانوا ينشطون في مجال نقل وتخزين الأقراص المهلوسة من نوع “بريقابيل”. للمتاجرة بها باقليم منطقة الحراش وضواحيها.

وتمكن أفراد الشرطة القضائية لامن مقاطعة بوروبة من تفكيك الجماعة الاجرامية. الذين كانوا يتخذون مفرغة عمومية بحي موحوس ببرج الكيفان، مستودعا لتخزين الممنوعات.

وتمكن رجال الشرطة القضائية بعد المعلومات الواردة إليها بتاريخ 3 فيفري 2023، لوجود سيارة مشبوهة من نوع “طيوطا ياريس”. رمادية اللون على متنها شخصين يقومان بنقل كمية من المؤثرات العقلية إلى بلدية باش جراح للمتاجرة فيها.

واستغلالا للمعلومة تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان وعلى مستوى مفترق الطرق بواد اوشايح. تم توقيف السيارة على متنها شخصين وبمجرد مطالبتهم للسائق التوقف لاذ بالفرار. لعدة أمتار ولكن زحمة السير توقف،أين قام مرافقه برمي كيس أسود اللون به كمية كبيرة من المؤثرات العقلية من نوع ” بريقابين ” 300ملغ. بمجموع 1050 قرص من نافذة السيارة تحت أنظار رجال الشرطة. فتم استرجاع الكيس وتوقيف المعنيين كل من ” ر.م. الشريف”،” ق.أمحمد” مع استرجاع مبلغ 12000 الف.

كما توصلت التحريات الأولية في ذات القضية بعد سماع المشتبه فيهما، إلى وجود شخصين على صلة بالقضية وهما ” ر.حسين”،و” ش.ناصر” المدعو ” ساسي”.

ومواصلة للتحقيقات تنقل عناصر الأمن إلى المفرغة العمومية أين وجدوا دراجة نارية مركونة وبعد ولوجهم لمحهم شخص ” ح.لمين”. يحمل حقيبة يدوية يقوم بعدّ الاموال المقدر ب432000، في حين لاذ المدعو ” ر.حسين” بالفرار.

بحيث أسفرت عملية المداهمة على العثور على كيس بلاستيكي اسود اللون به كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريقابيل. مخباة باحكام داخل القصب البري تقدر كميتها ب14700 قرص.

في حين لمحت عناصر الشرطة المدعو ” ش.ناصر” الملقب ” ساسي” يراقبهم عن بعد، فتم توقيفه عند محاولته الفرار، كما تم توقيف شريكه” ح.ح” ومن ثمة اقتيادهما إلى التحقيق.