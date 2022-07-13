الأمن يطيح بعصابة متخصصة في سرقة السيارات آسياوية الصنع بالعاصمة

أطاحت كاميرات المراقبة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني المنصبة بالطريق العمومي. بعصابة متخصصة في سرقة السيارات الاسياوية النوع، عقب سلسلة سرقات نفذها المتهمون راح ضحيتها عشرات المواطنين.

وفي قضية الحال قدمت مصالح الأمن للمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء. مشتبه فيهما اثنين أمام نيابة محكمة الدار البيضاء لضلوعهما في سرقة مركبتين من نوع ” التو” و” هاربين”.

وتم احالتهما على المحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري لمتابعتهما بتهم تكوين جمعية أشرار. لغرض ارتكاب السرقة بالتعدد التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، انتحال هوية الغير.

كما تبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهمين محل المتابعة تم توقيفهما. في أعقاب تنفيذ عملتي سطو متفرقتين طالت مركبين الأولى بتاريخ 25 نوفمبر 2022، السادسة مساءا. تمت على مستوى حظيرة السيارات بالمركز التجاري ” أرديس”، أين تمكن المتهمين من سرقة سيارة من نوع ” التو”. باستعمال مفتاح مخصص لسرقة السيارات الاسياوية الصنع.

وعقب السرقة الأولى قام نفس المتهمين بسرقة شاحنة من نوع ” هاربين” بإحدى أحياء مدينة الدار البيضاء كانت مركونة. وهي السرقة الأخيرة التي اطاحت بكلا الفاعلين. بعد رصد المركبة بالطريق السيار بحيث تم التقاط صورة عن طريق كاميرات المراقبة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

كما مكنت التحريات الأولية في القضية بعد توقيف الفاعلين، من حجز المركبة محل السطو، مع عدة وثائق كان المتهمين بصدد تزويرها. لاستخراج بطاقات رمادية بغرض بيع المركبات محل السرقة. كما تبين أيضا أن أحد المتهمين كان يستعمل هوية شقيقه، باستظهار بطاقة تعريف شقيقه الأكبر.