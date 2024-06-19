الأمن يطيح بعصابة “وليد النينجا ” ويحجز قرابة 34 كلغ من “الزطلة” ببراقي

أطاحت فرقة مكافخة الإتجار الغير شرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، للشرطة القضائية شرقي العاصمة، بشبكة إجرامية منظمة يقودها ” وليد النينجا” وشريكه ” الزايدي” ، تضم7 متهمين، حيث تم توقيف 4 أفراد موقوفين بالمؤسسة العقابية حاليا، والبقية متواجدين في حالة فرار، ” بحيث أكدت تحريات الشرطة، ان ” وليد النينجا” و المكنى ” الزايدي” مبحوث عنهما من قبل مصالح الأمن بموجب عدة أوامر بالقبض من مختلف الجهات القضائية إزاء تورطهما في قضايا المتاجرة في المخدرات.

وتابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء المتهمين كل من المدعو “م. كريم”و” ط. ابراهيم”

و” ق.بلال”، القانطين بنفس المنطقة ببراقي

وكل من المتهمين الفارين ” ر. بشير” المقيم بأغنية ولاية تلمسان، والمدعو “ب وليد” و “ر. لمين”، و “غ. كمال” بجناية نقل و تخزين و توزیع والبيع والشراء من أجل البيع للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة

حيث تتلخص وقائع القضية انه بتاريخ 16-10-2019 وردت امن ولاية الجزائر فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات، شرقي العاصمة، معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج و إخفاء كمية من المخدرات “القنب الهندي”، على مستوى حي طويلب براقي الجزائر ويتعلق الأمر بالمدعو ” م. كريم”.

وأسفرت التحريات والأبحاث، تحديد هوية المعني، متزوج وأب لثلاثة أطفال مسبوق قضائيا مقيم بمدينة براقي.

بتاريخ 08-10-2019 استغلالا للمعلومات الواردة باعتزام المدعو “م. كريم”، بنقل كمية من المخدرات لتموين أحد الأشخاص بالطريق السيار شرق غرب، فتم نصب نقاط مراقبة و الترصد على مستوى الحي، أين تبين و هو يخرج من مسكنه حاملا بيده كيسين بلاستيكيين بمحتوى منظم مربع الشكل وقام بوضعهما بالمقاعد الخلفية لسيارته من نوع رونو مقان رمادية اللون، وانطلق مسرعا، و عليه تم تتبعه إلى حين إيقافه أين تم ضبط كمية من المخدرات ( القنب الهندي) قدر وزنها ب 10 كلغ و 184 غ، مغلفة على شكل 20 قالب موضوعة داخل كيس بلاستيكي وتم اخفاؤها بالمقاعد الخلفية بالإضافة إلى 04 صفائح منفردة من المخدرات تحمل علامة برمز الفهد كتابة JAGUAR وجدت تحت بساط مقعد السائق.

كما ضبط المشتبه فيه بعد تفتيشه، متلبسا بحيازة مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 11 ألف دج.

واستكمالا لاجراءات التحقيق تم تفتيش مسكنه المشتبه فيه أين تم ضبط كمية أخرى من المخدرات وزنها إجمالا ب 23 كلغ و 600 غرام على شكل 49 قالب و التي كانت مخفية بالصندوق الخلفي لسيارة من نوع كيا كارينز ، و التي كانت مركونة بفناء المسكن فتم حجزها هي الاخرى.

عند سماع المشتبه فيه “م. كريم”، أكد أن كمية المخدرات المضبوطة بمركبته ليست ملك له و إنما هي ملك بالشراكة من المكني “وليد النينجا” المقيم ببراقي و المكنى ” الزايدي” المقيم بالعلمة ولاية سطيف.

و صرح انه كان بصدد نقلها إلى مدينة العلمة لفائدة هذا الأخير مقابل مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب ب10 ملايين سنتيم وكذلك مقابل نقل 01 كلغ يتلقاه من عنده عند تسليمه المخدرات له.

كما أضاف أن المخدرات المضبوطة بمسكنه ا و التي كانت بالصندوق الخلفي لسيارته، هي الأخرى ملك أيضا لكل من ” وليد النينجا” و المكنى ” الزايدي” ، حيث بتاريخ 05-10-2019 طلب منه ” وليد النينجا” استلام كمية من المخدرات تعادل 50 كلغ، من مدينة بوفاريك من عند أحد الأشخاص المكنى ( الحاج ) و كان يقصد وليد “، النينجا”.

واضاف انه تنقل الى محطة البنزين بوفاريك والتقاه في حدود الساعة الثامنة و النصف ليلا و أن ذلك الشخص يبلغ من العمر حوالي 54 سنة كان يقود شاحنة من نوع رونو بيضاء اللون مزودة بقاطرة طويلة صفراء اللون محملة بمواد البناء (gravier ) حاملة ترقيم ولاية بجاية ،و تمت عملية التسليم بمدخل مدينة سيدي موسى بمكان معزول و مظلم.

أين تسلم منه كيسين من المخدرات وزنها 50 كلغ وقام بوضعها بالصندوق الخلفي لسيارته نوع “ميقان” و توجه مباشرة إلى مقر إقامته أين قام بإخفاء المخدرات بسيارته.

في نفس اليوم و في حدود الساعة العاشرة ليلا اتصل به المدعو وليد النينجا اين طلب منه موافاته بعينة من المخدرات متمثلة في صفيحة واحدة من مجمل المخدرات التي تم التموين بها لصالحه و شريكه المدعو ” الزايدي” أين التقيا بمقابل مقهى سلم له صفيحة واحدة من المخدرات وهي الصفيحة المنزعة التي كانت إلى جانب 04 صفائح المضبوطة بداخل سيارته لحظة توقيفه وقد تم الاتفاق على إخفائها لصالحهما كمية المخدرات المقدرة ب 50 كلغ بمسكنه مقابل مبلغ 10 آلاف دج للكيلو الواحد وعلى نقلها لصالح زبائنهما مقابل 10 الاف دج للكيلوغرام الواحد عند كل طلبية كما أكد انه قام بتوزيع كمية 15 كلغ قام بنقل كمية 05 كلغ إلى عدة أحياء منها الكاليتوس، براقي، الرويبة، بابا علي، العلمة.

كما أكد المشتبه فيه انه ولج في عالم المخدرات منذ حوالي 09 أشهر بسبب حاجته الماسة إلى المال من اجل إجراء عملية جراحية على مستوى الظهر، و عند مطالبته مساعدة من المدعو زايدي و المكنى وليد النينجا عرضا عليه التعامل معهما في نقل و إخفاء كمية من المخدرات مقبل مبلغ مالي فوافق على ذلك.