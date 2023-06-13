الأمن يطيح بـ31 متهما من أعضاء “الماك” يتقدمهم “طارزان” بتزي وزو

أفلحت فرقة البحث والتدخل للشرطة القضائية لامن ولاية تيزي وزو، في الاطاحة ب31متهما من بينهم 9 لا يزال في حالة فرار، ينتمون الى المنظمة الإرهابية “ماك” الأسلحة يقودها المتهم “فرحات مهني”.

وكللت العملية في حجز أسلحة نارية وذخيرة حية، وبنادق صيد وخراطيش، والبسة عسكرية، وأموال طائلة بالعملتين الوطنية والصعبة، ومنشورات تحريضية تشيد بأفكار المنظمة.

بحيث تبين في إطار التحقيق أن المتهم ” إ.ي” وابنه “إ.ح” كانا يقومان بابرام صفقات بيع وشراء الأسلحة والذخيرة ، بواسطة فلاح بالمنطقة تاجر في سوق المواشي، المدعو ” أ.مهني”، المكنى ” trazan” الذي كان يتلقى أموال تفوق 50 مليون عن كل عملية بيع وشراء، بمشاركة المتهم ” ع.مهني”.

في اطار التحقيق تم توقيف المتهم ” أ.مهني”، المكنى ” محامد”، كما أسفرت عملية تفتيش مسكنه بمنطقة “بوزقن” عن العثور عن بدلتين شبيهة باللباس العسكري، خرطوشة صيد عيار 12.

بحيث صرح عند سماعه ومواجهته باقوال المتهم الموقوف ” أ.م” المكنى” موريس”، أنه خلال سنة 2018، شارك في صفقة بيع أسلحة نارية. لطلب من المدعو ” ع مهني”. وخلالها تكفل بايصال بندقتين بمصخة للمدعو ” أ.مخلوف” مقابل مبلغ 38 مليون سنتيم، ووضعه تحت تصرف ” ع.مهني”. أين تلقى عمولة قدرها 20 الف دج، جاهلا مصدر السلاحين.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم توقيف المتهم ” ع.مهني” ضبط بحوزته 90 الف دج، وضبط بمسكنه العائلي أسلحة وذخيرة. حيث أقر أنه ” موال” ويعرف المتهم ” أ.مخلوف”. نافيا بيعه له الأسلحة أو معرفته للمدعو ” أ.مهني”.

وصرح بخصوص 6 علب خراطيش الصيد عيار 12 و16 المضبوطة بمسكنه، والتي تم العثور على 4 منها مخبأة بشجرة زيتون. أكد أنه اشتراها من سوق اقبو من شخصين يجهل هويتهما. بغرض اطلاقها في حفل زفاف ابنيه. وبخصوص المبالغ المالية المقدرة ب 2.65000 فهي من عائدات بيع المواشي. نافيا أنها عائدات بيع الأسلحة.

توقيف ببيع خراطيش الأسلحة

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم توقيف المدعو “ش.ط” الذي اعترف بأنه قام في أواخر 2020، ببيع 35 خرطوشة خاصة بالمسدس الآلي الرشاش كلاشينكوف للمدعو ” أ.مخلوف” بقيمة 150 الف دج للذخيرة الواحدة، والتي جلبها بدوره من عند المتهم ” أ.محند” شقيق دركي سابق.

مضيفا أنه توسط لفائدة ” أ.مخلوف” في صفقة شراء كمية من خراطيش الصيد عيار 12، من المدعو ” ح.فرحات” سنة 2021.

ومن المرتقب أن يتابع المتهمون أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء بتهم تتعلق بجناية الانخراط والمشاركة في الجمعيات. و التنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو أنشطتها ارهابية وتخريبية، جناية استخدام تكنولوجيات الاعلام و الاتصال. لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي، جنحة حيازة مخزن للعتاد الحربي و الأسلحة والذخيرة والعتاد. والتجهيزات الحربية بدون رخصة من السلطة المؤهلة، جنحة اقتناء بدون رخصة لعتاد حربي.