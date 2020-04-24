الأمن يطيح بمجموعة أشرار تسطو على المنازل ويسترجع معادن نفيسة بالوادي

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة الرباح و بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية من الإطاحة بجماعة إجرامية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الجماعة تتكون من أربعة أشخاص، يحترفون السرقة والسطو على المنازل مستغلين بذلك الوضعية الاستثنائية للبلاد المتعلقة بالحجر الجزئي الصحي.

وبعد تلقي ذات المصلحة لعدة شكاوي، ليتم على الفور فتح تحقيق وبعد تحديد هوية المشتبه فيهم تم توقيفهم ومواجهتم بالأدلة إعترفوا بالجرم المنسوب اليهم.

وأضاف البيان، أنه تم استرجاع كمية جد معتبرة من المسروقات تمثلت في المعدن النفيس والمقدر قيمتها بـ 350 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـأكثر من 16 مليون سنتيم، وهواتف نقالة و اجهزة الكترونية وأثاث منزلي.

بعد استيفاء كافة إجراءات التحقيق تم انجاز ملف قضائي ضدهم وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جرم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات، جناية السرقة المقترنة بظروف الليل، التسلق و الكسر و التعدد.