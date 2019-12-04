الأمن يطيح بمروّج المخدرات المدعو “مومي” بالطارف

تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية الطارف من الإطاحة بمروج مخدرات المكنى ” مومي” وينحدر من مدينة الطارف.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن مروج المخدرات، في العقد الثالث من العمر.

اين تم خلال هذه العملية الأمنية حجز كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ188.38 غ بالإضافة الى سلاح ابيض من نوع كيتار.

بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 292000 دينار يعد من عائدات عملية الترويج.

وجاءت هذه العملية بفضل عملية متابعة ومراقبة مستمرة للمعني التي بينت انه يقوم بتخزين المخدرات بمقر سكناه العائلي.

وبالتنسيق مع المصالح القضائية المختصة قامت الشرطة بتفتيش مسكنه أين تم العثور على عدة صفائح من الكيف المعالج.

ليتم حجز المخدرات وتوقيف المعني لينجز ضده ملف قضائي عن جنحة حيازة وتخزين المخدرات لغرض البيع.

وأضاف البيان، أنه تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف وصدر في حقه أمر إيداع.