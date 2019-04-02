الأمن يطيح بمروّج المشروبات الكحولية بالوادي

تمكن عناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري الخارجي بتغزوت بدائرة قمار ولاية الوادي، من إنهاء نشاط مروج مشروبات كحولية.

اتخذ من واحة للنخيل “غوط” مركزا لنشاطه المشبوه وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

العملية قام بها عناصر المصلحة بعـد استغلالهم لمعلومات مؤكدة تفيد بوجود شاب في العقد الثالث من العمر.

يقوم باستغلال واحة للنخيل (غوط) بمحيط المدينة لترويج المشروبات الكحولية، أين باشرت عـناصر الشرطة عـمليات البحث والتحري.

ليتم مداهمة المكان وحجز كمية معتبرة قدر عددها بـ 129 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام.