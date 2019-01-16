الأمن يطيح بمنظم رحلات الموت “دابو” المتهم الرئيسي في مقتل 20 حراقا غرقا بسواحل تنس

تم توقيفه وشريكه عقب مداهمة لمقهى “شيشة” بحي العقيد لطفي

تمكنت عناصر من الفرقة الجنائية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من الإطاحة بمنظم رحلات إبحار سري المكنى “دابو” المتسبب والمتهم الرئيسي في مقتل 20 حراقا غرقا بسواحل تنس بالشلف.

العملية النوعية التي نفذتها ذات العناصر باحترافية عالية تمت بعد تحريات وتحقيقات معمقة باشرتها استكمالا لتحقيقات الجهات القضائية التابعة لدائرة تنس بالشلف بعد إلقاء القبض على المدعو “بولبو” وشريكه “بنازا” اللذين تم الإيقاع بهما وأديعا الحبس بولاية الشلف في نفس القضية.

منظم رحلات الموت المدعو “دابو” البالغ من العمر 32 سنة والمنحدر من حي مرافال بوهران والذي ينتمي لأكبر شبكات تهريب البشر عن طريق البحر وكان محل بحث من قبل مختلف الأجهزة الأمنية.

تم الإطاحة به رفقة شريك له من قبل عناصر الفرقة الجنائية عقب مداهمة لمقهى “شيشة” يقع بحي العقيد لطفي بوهران أين تم اقتياده إلى مقر الأمن لإستكمال التحقيقات معه حيث إعترفا خلال محضر سماعهما بكافة تفاصيل رحلة الإبحار السري التي راح ضحيتها 20 شخصا غرقا بسواحل تنس في الشلف.

قام أحدهم والذي تم إنتشال جثته مؤخرا بتسليم لهما مركبته من نوع great wall مقابل تكاليف المغامرة التي تحولت إلى مأساة حقيقية بغرق الجميع بإستثناء 9 أشخاص تم إنقاذهم من طرف باخرة ليبيرية من بينهم رضيعين وآخر يبلغ من العمر 11 سنة كانوا على متن زورق مطاطي.

وحسب إعترافات ناجي من حي الطورو بوهران رفقة 20 آخرين. واستنادا لاعترافات حراق ناجي فان الزورق المطاطي الذي كان يقل 29 حراقا الذي تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 29 سنة من بينهم 4 أطفال وسيدتين انطلقوا من شاطئ مداغ بوهران.

ليتعرض القارب على بعد أميال بحرية لعطب بسبب إقدام منظم الرحلة بالاحتيال عليهم باستبدال القارب المطاطي.

فيما كشف ناجون آخرون أنه وبالاضافة الى الاحتيال عليهم من قبل منظمي رحلة الموت بتسليمهم زورقا مطاطيا به ثقب وبحمولة تزيد عن ال 20 شخصا فقد تم تهديدهم بالسلاح الأبيض بعد محاولة الحراقة صعود القارب بعد ميلانه في محاولة منهم للنجاة قبل إستسلامهم للموت.