الأمن يطيح بناشر المسودّة المزوّرة لتعديل الدستور

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الأمن يطيح بناشر المسودّة المزوّرة لتعديل الدستور
بقلم أمينة داودي

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه تم توقيف شخص مشتبه بنشره نسخة مزعومة لمشروع تعديل الدستور

وأفاد بيان للوزارة، أن مصالح الأمن تمنكنت من توقيف المشتبه به بعدما قام بالترويج للوثيقة المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان، أن الموقوف ينحدر من ولاية الشلف وسيتم تقديمه للمثول أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

وفي ذات السياق، تمكنت مصالح الأمن من توقيف شخص من ولاية تيارت مشتبه بنشر مراسلة منسوبة لوزير الداخلية.

وحسب نفس البيان، فإن المراسلة مغلوطة وتحمل توقيعا مزورا لوزير الداخلية، والتي تتحدث عن منحة العدوى وعلاوة الخطر الموجهة لأعوان الحماية المدنية

كما أن الشخص الموقوف سيتم تقديمه للمثول أمام نيابة محكمة إقليم الاختصاص

من جهتها أكدت وزارة الداخلية، أن الترويج للإشاعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة بهدف نشر البلبلة وخرق النظام العام محل تصد صارم وفقا للآليات القانونية.


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