الأمن يعثر على الطفلة المختفية منذ 5 ايام بحي البركي في وهران

عثر قبل قليل عناصر من الأمن بوهران، على الطفلة فاطمة المختفية منذ 5 ايام في ظروف غامضة.

وذلك بعد التحاقها بمتوسطتها بمنطقة الحاسي اين يتواجد مقر سكنها العائلي.

الطفلة البالغة من العمر 13 سنة والتي تدرس بالسنة الأولى متوسط تم ضبطها رفقة فتاة أخرى بحي البركي في وهران.

وذلك من قبل عناصر من الأمن الذين راودتهم شكوك بخصوصهما ليتم اقتيادهما إلى مقر الامن.

اين تم اكتشاف ان احداهما هي التي كانت محل بحث من خلال المعلومات والصور التي تم التركيز عليها لتحديد هويتها.

حيث تم ابلاغ عائلتها يتواجدها بمقر الامن، اين يتم استكمال التحقيقات لفك لغز اختفائها منذ الأحد الماضي.

خصوصا بعد توصل عائلتها لمعلومات تفيد بتردد فتاة يوميا على المتوسطة اين كانت ابنتهم تدرس كانت برفقتها دائما.