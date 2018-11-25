الأمن يعثر على شجيرات قنب هندي مزروعة في شوارع قسنطينة !

بعد تفتيش مساحة خضراء في حي 19 مارس بالمدينة الجديدة «ماسينيسا»

علمت «النهار» من مصادر مطلعة، أن مصالح الأمن بقسنطينة قد باشرت تحريات معمقة حول ظروف وملابسات العثور على شجيرات القنب الهندي مزروعة داخل مساحة خضراء تقع بحي 19 مارس بالمدينة الجديدة «ماسينيسا».

وأضافت مصادر «النهار» أن تحقيقات الشرطة بدأت في أعقاب تلقيها معلومات بشأن وجود 3 شجيرات صغيرة داخل مساحة خضراء، يشتبه في أنها قنب هندي.

وقد تم بعد ذلك إجراء عملية تفتيش للمساحة الخضراء محل الشبهة، حيث تنقل عناصر من الشرطة إلى الموقع، ليجري التأكد من صحة تلك المعلومات.

حيث تم العثور على عدد غير معروف من شجيرات القنب الهندي التي تستعمل بذورها في صناعة الكيف المعالج.

وفيما لم تتوفر معلومات وتفاصيل أوفى حول تقدم التحقيقات أو نتائجها الأولية بسبب التكتم الشديد المفروض على القضية إلى حين الانتهاء منها.

قالت مصادر «النهار» إن محققي الشرطة يحاولون معرفة مصدر تلك الشجيرات وطريقة وصولها إلى قلب حي 19 مارس، وما إن كان ذلك مرتبطا بنشاط شبكة منظمة أم أن صاحبها هو مجرد مستهلك متعاطي للمخدرات.