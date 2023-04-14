الأمن يفتح تحقيقا حول قضية ختان أطفال داخل قاعة حفلات بمروانة بباتنة

في الوقت الذي استقبلت فيه ليلة البارحة مصلحة استعجالات مستشفى علي النمر بمروانة بولاية باتنة 3 حالات جديدة لأطفال من بينهم شقيقين. تم ختانهم أيضا في قاعة الحفلات رفقة أكثر من 55 طفلا.

وسبق أن ظهرت على 9 منهم تعقيدات صحية صعبة تطلبت تدخلا جراحيا سريعا على مستوى قاعة عمليات مصلحة استعجالات مستشفى علي النمر بمروانة.

كما باشرت أمس مصالح الشرطة تحقيقات أمنية حول الحادثة التي شغلت الرأي العام المحلي. وكادت أن تتسبب في تكرار فضيحة حادثة لخروب بقسنطينة سنة 2005. وكان بيان صدر أمس عن مديرية الصحة والسكان قد أشار الى مغادرة الدفعة الأولى بتعداد 9 أطفال مصابين، لمصلحة استعجالات مستشفى علي النمر الذي صرح مديره صادق زودة “للنهار”. أن هذه الحالات تطلبت تدخلا جراحيا وأنها خرجت من دائرة الخطر.

يحدث ذلك وسط تساؤلات عن كيفية تمكن هذه الجمعية الخيرية من خرق قانون واضح يمنع الختان خارج المستشفيات. دون تدخل من أي جهة لمنعها، رغم أن الإعلان عن موعد الختان ومكانه ودعوة الأولياء اليه لتسجيل أبنائهم. كان في بث مباشر يوم الأحد الماضي، أي يومين قبل موعد الحادثة.