الأمن يفكك شبكة إجرامية ويسترجع سيارة مسروقة بالوادي

تمكن عـناصر الشرطة القضائية بالوادي من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص في العقدين الثاني والثالث من العمر، و استرجاع مركبة محل سرقة.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن العملية قام بها عناصر المصلحة بعدما تم تسجيل بلاغ من طرف احد المواطنين بتعرضه لسرقة سيارته باستعمال العنف من طرف مجهولين.

من جهتها انطلقت عملية البحث ورصد أشخاص يحتمل تورطهم في القضية الحال، ليتم توقيفهم بأحد أحياء المدينة.

كما تم إصدار إذن بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، حيث تم العثور على سيارة تحمل نفس المواصفات، بعد التدقيق في الرقم التسلسلي للمركبة تم التأكد بأن السيارة محل بحث.

وأضاف البيان، أنه بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف قضائي للمتورطين، و تقديمهم أمام الجهات القضائية، بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جناية وجناية السرقة.