الأمن يفكك شبكة وطنية لسرقة السيارات ويسترجع 10 مركبات مسروقة

تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية عين الدفلى من تفكيك شبكة إجرامية وطنية منظمة مختصة في سرقة السيارات. ويمتد نشاط الشبكة عبر ولايات مختلفة من الوطن.

العملية، جاءت حسب مصادر “النهار”، في سياق المساعي الرامية إلى محاربة الجرائم بشتى أشكالها، بما فيها المنظمة. وفي هذا الإطار تمكنت مصالح أمن ولاية عين الدفلى ممثلة بالفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية المنظمة. كما تم توقيف سبعة أشخاص من عناصرها، تتراوح أعمارهم ما بين 40 و60 سنة.

أفراد الشبكة ينحدرون من ولايتي الجزائر والمسيلة

وينحدر أفراد هذه الشبكة المختصة في سرقة المركبات من ولايتي الجزائر والمسيلة. كما يمتد نشاطهم الإجرامي عبر ولايات مختلفة من الوطن. وقد تمكنت المصلحة المحققة على إثر العملية من إسترجاع عشرة سيارات محل سرقة من علامات مختلفة من بينها شاحنتين ومركبتين محل تهريب دولي، عديد الأختام المقلدة تخص هيئات عمومية وخاصة. إلى جانب ذاك تم حجز معدات ووسائل تستعمل في تزوير المحررات والوثائق الإدارية.

عملية توقيف أفراد الشبكة المشتبه فيهم، جاءت على إثر التحقيق الذي باشرته فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات تحت إشراف النيابة المختصة بشأن عملية سرقة شاحنة من قطاع الإختصاص. وكللت عمليات البحث والتحري المعمقة من حل ملابسات القضية. كما تم إسترجاع الشاحنة مع توقيف الشخصين اللذان استولا عليها المنحدران من العاصمة، تبين أنهما كانا ينشطان ضمن شبكة منظمة. ومن بين أفرادها موظفين إداريين، قاموا بسرقة عدة مركبات وتزوير هياكلها وملفاتها القاعدية ووضعها للسير بطرق غير قانونية. كما تبين أن المركبات الـ 10 المسترجعة بعد إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابة المختصة، والتي تم سرقتها من ولايات الجزائر العاصمة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، وهران، غرداية، مستغانم، سيدي بلعباس وسكيكدة، كانت موضوعة للسير بوثائق مزورة بعد تزوير أرقام هياكلها وملفاتها القاعدية. وتمكن المحققون كذلك في عمليات متفرقة تندرج ضمن إطار التحقيق المفتوح بخصوص القضية من إسترجاع وحجز وثائق ومحررات رسمية مزورة. وتمثلت هذه الوثائق في بطاقات رمادية، بطاقات هوية، بطاقات مراقبة تقنية للسيارات، ملفات قاعدية. إضافة إلى أختام مقلدة، معدات ووسائل كانت تستعمل في عمليات التقليد و التزوير. إلى جانب حجز أسلحة بيضاء ومبلغ مالي فاق 35 مليون سنتيم من عائدات نشاطهم المشبوه .

وسيتم إحالة أفراد الشبكة المتهمين في القضية أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة عين الدفلى بموجب ملف قضائي للنظر في قضيته.