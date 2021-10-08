الأمن يفكّك شبكة دعارة ويوقف 30 شخصا بحوزتهم “كوكايين” داخل نزل في البويرة

27 شخصا متهما منهم 7 نساء تم إيداعهم الحبس

أمر قاضي التحقيق في محكمة البويرة، بإيداع 27 شخصا، من بينهم 7 نساء، تم توقيفهم من طرف الشرطة، التي حجزت بحوزة بعض الموقوفين كمية من “الكوكايين”.

القضية تعود أطوارها إلى الأسبوع الفارط، حيث تمكنت الشرطة القضائية من محاصرة نزل في إحدى البلديات بالجهة الشرقية لولاية البويرة، بعد ترصد المكان المشبوه لعدة أيام، مع الشروع في تحقيقات في هوية قاصديه من رجال ونساء.

وبعد تبيان الخيط الأبيض من الأسود في القضية، تمت محاصرة النزل وتوقيف أزيد من 30 شخصا مشتبها فيهم، حيث تم سماعهم في محاضر قضائية، عقبها تم تحويل ملف المتهمين على وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة البويرة.

وحسب أحد المحامين، فقد أمر قاضي التحقيق بإيداع 27 متهما الحبس المؤقت، مع وضع 3 تحت الرقابة القضائية، في حين، يجري البحث عن متهمين اثنين في حالة فرار.