الأمن يفكّ لغز جريمة قتل شاب وُجد مذبوحا بحي “صالومبي” بالعاصمة

تورّط 3 شبان تترواح أعمارهم بين 43 سنة و30 سنة في جريمة قتل فظيعة. راح ضحيتها المدعو ” ر.محمد أمين ” الذي عثر عليه مذبوحا من الوريد إلى الوريد بالقرب من المقبرة اليهودية بحي المدنية بالعاصمة.

حيث مكّنت التحريات من تحديد هوية القاتلين، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ب. أسامة” و “ب. أمين”. أين تم توقيف المتهم الأول ” ب.أمين” ثم شريكه ” ب.سفيان” بولاية عنابة. أين كان بصدد الهجرة غير الشرعية نحو دولة إيطاليا، للفرار بجلدته من العقوبة بعد قتله الضحية بواسطة سكين. بسبب خلاف حول مبلغ مالي بسيط يعود لعائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء “كل من المتهمين الموقوفين بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. كما وجهت للمتهم غير الموقوف المسمى ” ع.سفيان” جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها ولم يخبر السلطات فورا. باعتبار أن الجانيبن بعد اقترافهما الجرم توجها إلى مسكنه العائلي وأخبراه بالحادثة.

وقائع القضية

قضية الحال تعود وقائعها إلى تاريخ 2021.09.29 في حدود الساعة 23.00 ليلاً. على إثر نداء من قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر مفاده وقوع جريمة قتل على مستوى حي “السعادة “المدنية، بالضبط بالقرب من المقبرة اليهودية.

وعلى إثره تنقلت عناصر الشرطة القضائية لمقاطعة الوسط، أين عاينوا جثة من جنس ذكر ممددة على الأرض. وسط بركة من الدماء مصابة بجروح بليغة على مستوى الرقبة الجانب الأيمن وتبين آثار الذبح بواسطة أداة حادة. و طعنة على مستوى الظهر من الجهة اليسرى بواسطة أداة حادة. كما تم معاينة آثار بقع كبيرة تقطع الطريق باتجاه سيارة من نوع” Audi A3″، بيضاء اللون عليها آثار الدماء.

و تم تحديد هوية المجنى ” ر. محمد أمين” وبعدها تم نقل الجثة لعرضها على الطبيب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.

ومن خلال التحريات الأولية بمسرح الجريمة، تم تحديد هوية مقترفي الجريمة. و يتعلق الأمر بالمدعو “ب. أسامة “و المدعو” ب.أمين” اللذان فرا على متن سيارة من نوع طويوطا كورولا رمادية اللون. وفي نفس الليلة تم إيقاف المتهم “ب. أمين”، بالقرب وزارة الصحة المدنية بعدما تم تحديد مكان تواجد السيارة التي قام بركنها رفقة شريكه المتهم “ب.أسامة”. مباشرة بعد ارتكابهما الجريمة بمكان معزول بحي الياسمين بلدية المرادية.

شجار يؤدي إلى ارتكاب جريمة قتل

ولدى التحقيق مع المتهم الأول “ب. أمين”، اعترف أن المدعو” ب.محمد أمين ” قتل الضحية ” ر.محمد أمين”. ناكرا السبب أو الدافع لكونه كان داخل سيارة ” ب. أسامة” أثناء وقوع الشجار بين الضحية والجاني. أمام العمارة التي يقيم فيها هذا الأخير لينتقل الشجار بعدها خلف العمارة.

مضيفا المتهم بعد عودة “ب. أسامة” بمفرده و بيده سلاح أبيض من الحجم الكبير ملطخ بالدماء، حينها تأكد أنه اعتدى على الضحية. حيث طلب منه مغادرة المكان فورا، باتجاه مسكنه العائلي، أين قام باخطار والده فقام بالاتصال بمصالح الأمن.

وبسماع المتهم “ع. سفيان”، صرح أنه بعد وقوع الجريمة وحوالي الساعة العاشرة والنصف ليلاً أثناء تواجده بمقر إقامته. تقدم إليه كل من “ب.رأمين المكنى ” أمين زيقا” برفقة” ب. أسامة “. حيث بعد الاستفسار عن سبب تقدمهما من دون أن يدخلهما إلى مقر إقامته طلب منه هذا الأخير الذي كانت تبدو عليه علامات الاضطراب مبلغ 35 ألف دج أو و منحه مبلغ 1000 دج فقط وكان في حالة نفسية مضطربة. وبعد أن استفسر معه أخبره أنه في مشكل كبير مع الضحية “ر.م .أ” وكان يدعى بعبارة ” نشالله ما يموتش” كما أنه شاهد المتهم “ب أمين” يمشي بعيدا عن المنزل وانصرفا معا.

وفي اليوم الموالي علم بوفاة الضحية عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فذهب مباشرة إلى عناصر الشرطة للتبليغ عن المتهم “ب. أسامة”. كما نفى المتهم استقبال المتهمين في مسكنه ليلتها.

“المحقّقون يفكون لغز الجريمة”

وتوصّلت التحريات الميدانية المكثفة إلى معلومات تفيد أنه في ليلة الحادثة وقع شجار بين الضحية ” وكلا المتهمين ، حيث حاول ” أسامة” الاعتداء على الضحية بواسطة السلاح الأبيض. مما جعل الضحية يهرب من المكان، لكن كليهما لحقا به على متن السيارة من نوع طويوطا كورولا رمادية اللون التي كان يقودها ” ب. أمين المكنى ” زيما” و منعه من ذلك، عندها نزل منها “ب. محمد أمين” من السيارة و تقدم نحو الضحية و وجه له طعنة بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الظهر تم قام بذبحه و فرا من المكان.

كما تم التوصل إلى الأسباب و الدوافع التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة، هو مبلغ مالي يدينه الضحية “ر.محمد أمين” للجاني “ب.محمد أمين” من عائدات الترويج للمؤثرات العقلية و المخدرات الصلبة . كما أفضت المعلومة إلى أن ” أسامة” يحضّر الهجرة غير الشرعية عبر البحر من ولاية عنابة أو وهران.

مواصلة للتحريات تم تكثيف الأبحاث التقنية واستغلال الخطيين الهاتفيين للمتهم “ب. أسامة” لأجل توقيفه. أين وردت لديهم معلومة تفيد أن السالف الذكر تم مشاهدته رفقة المدعو وحيد المكنى ” ديقا” بحي جنان السفاري بئر خادم. كما أن هذا الأخير يقوم بإخفائه بالشقة التي يستغلها فتم مداهمة المسكن و تحويل المدعو “ز. وحيد ” المكنى” ديقا” والذي بعد تنقيطه تم تحديد هويته الكاملة. و تبين أنه محل أمر بالقبض.

وبتاريخ: 2021.10.03 وردت معلومات لدى مصالح الأمن مفادها أنه تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص من المحتمل أنهم كانوا بصدد التحضير للهجرة السرية بولاية عنابة عليه بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية عنابة تبين أنه من بين الموقوفين المتهم “ب. أسامة” الذي ضبط بحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 9 ملايين سنتيم، وهو يرتدي حذاء رياضي به آثار دم، وبعد استجوابه أنكر اقترافه الجريمة، مؤكدا بأنه بيوم الوقائع كان متواجدا بعناية لغرض الإعداد للهجرة السرية نحو إيطاليا.

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