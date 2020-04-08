الأمن يكثف الدوريات ويضع نقاط مراقبة بالأحياء لتطبيق الحجر

قامت مصالح الأمن الوطني، بتفعيل مجموعة من الإجراءات التكميلية لتطبيق إجراءات الحجر الصحي عبر مختلف ربوع الوطن.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تسهر المصالح العملياتية للشرطة على تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة على مختلف قطاع إختصاص الأمن الوطني.

وكذا وضع نقاط مراقبة فجائية على محاور مختلف الشوارع والأحياء، إضافة إلى الحواجز الأمنية المتواجدة على مختلف مداخل ومخارج المدينة.

وتعوّل المديرية العامة للأمن الوطني خلال تطبيق هذه الإجراءات الوقائية والتدابير، على مواصلة توعية المخالفين وتحسيسهم بخطورة هذا الوباء.

وتدعو المديرية، كافة المواطنين، إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، وإحترام أوقات الحجر الصحي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووضعت المديرية، الرقم الأخضر “48-15″، ورقم النجدة 17 في خدمة المواطنين، من أجل التبليغ والتواصل.