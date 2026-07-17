الأمن يكشف عن سبب إندلاع حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية

كشفت المديرية العامة الأمن الوطني، عن سبب إندلاع الحريق بمقر مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية الجزائر العاصمة صبيحة يوم أمس الخميس، والذي أودى بحياة 11 شخصا، من بينهم مربية تبلغ من العمر 52 سنة، وإصابة آخرين.

وحسب بيان للامن الوطني، باشرت الفرق المتخصصة للأمن الوطني إجراءات التحقيق في ملابسات هذا الحريق.

ومن خلال المعاينة، توصل خبراء الشرطة العلمية وتقنيو مسرح الجريمة للأمن الوطني، إلى أن سبب إندلاع الحريق راجع إلى شرارة كهربائية إنطلقت من مكيف هوائي بإحدى الغرف بالطابق الأول للمنشأة. نتيجة التشغيل دون انقطاع للمكيف الهوائي، بسبب الإرتفاع المحسوس في درجة الحرارة.

كما أن التحقيق في القضية مفتوح من قبل المصالح المختصة للأمن الوطني.

هذا وتتقدم المديرية العامة للأمن الوطني بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.