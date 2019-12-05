الأمن يكشف مخططا لاختراق حملة بن فليس تقوده دولة أجنبية

تمكنت مصالح الأمن من إحباط مخطط لاختراق الحملة الانتخابية للمترشح للرئاسيات علي بن فليس.

وحسب ما بثته قناة النهار، فإن المخطط كانت تقوده قوة أجنبية، ونفذه أحد الناشطين في حملة المترشح بن فليس.

وفي التفاصيل، أوضح نفس المصدر أن المشتبه به واسمه “ب. ص”، قد تم توقيفه وإحالته للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.

وقد أحل وكيل الجمهورية ملف المشتبه به إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة، ليأمر الأخير بإيداعه الحبس المؤقت.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية، إثر تلقي معلومات بعضها جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشتبه في الموقوف تنظيم طريقة للاتصال مع أجانب للإضرار بالدفاع الوطني.

كما يشتبه في المتهم بإجراء مخابرات مع عملاء دولة أجنبية للإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع معلومات لتسليمها لدولة أجنبية تضر بالدفاع الوطني.