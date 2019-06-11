الأمن ينظم 7097 نشاط تحسيسي من أخطار استهلاك المخدرات

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، 7097 نشاط توعوي وتحسيسي على المستوى الوطني، وذلك خلال الـ 03 أشهر الأولى من سنة 2019.

وذلك في إطار تنفيذ مديرة الأمن، لمخطط التوعية والتحسيس، من أخطار استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الثلاثاء، فقد تم تسطير برنامج هذه الحملات التحيسيسة، من طرف إطارات مديرية الشرطة القضائية.

وذلك بعد القيام بدراسة ميدانية، وتحليل للإحصائيات المسجلة، من قبل فرق الشرطة المختصة في مكافحة الاتجار الغير الشرعي بالمخدرات، يضيف البيان.

وتضمن هذا البرنامج، عدة نشاطات وتظاهارات جوارية، أشرف عليها إطارات وأخصائيون نفسانيون للأمن الوطني.

حيث يتمتع هؤلاء الأخصائيون، بخبرة وتجربة ميدانية عالية، في مجال التنشيط البيداغوجي، للتحسيس والتوعية من أخطار استهلاك المخدرات.

حيث سجلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه الفترة، تنظيم 1753 ملتقى ولقاء تحسيسي.

وكذا تنشيط 1981 محاضرة ودرس توعوي، وإطلاق 458 قافلة توعوية متنقلة وأبواب مفتوحة، يضيف البيان.

وذلك على مستوى الأحياء والتجمعات السكنية، ومراكز التكوين المهني والتمهين، والمؤسسات التربوية والجامعات، إلى جانب الساحات العمومية والشواطئ.

وفي ذات الإطار، تم برمجة 41 نشاط مرافقة وتوجيه، لفائدة المدمين، على المستوى الوطني.

وتهدف هذه الأنشطة، إلى التقرب من المدمنين وتقديم المرافقة النفسية والاجتماعية اللازمة لهم، والمساهمة في مساعدتهم على الإقلاع عن إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية.