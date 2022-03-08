الأمن يوجه نداءً حول شخص ينصب على الناس عبر فايسبوك

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر، عن توقيف المدعو فؤاد عبود في قضية النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش، من توقيف المعني. طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش.

كما أورد ذات المصدر، أن المشتبه فيه، يستغل حسابه “Fouad Aboud” عبر الفايسبوك في إدارة وتسيير عدة مجموعات إفتراضية.

ويتعلق الأمر بمجموعات “قروض سريعة تسهيلات كبيرة”، و”قروض سريعة 48 سا للكراء”، و”جمعية الفرج منحة كراء للزوالية”.

وكذا “قرض إسلامي دون فوائد سريع في 72 ساعة”، و”دعم للكراء للزوالي تسليم في يومو”، وقروض الإستهلاكية والبيع بالتقسيط”.

ومجموعة “منحة كراء للمحتاجين” و”إكسب متريالك من غدوة نوض تخدم”. و”البناء التساهمي فرصتك لإمتلاك مسكن كريم”، و”بدون زيادة القرض فوري”.

و”فرصة آخر السنة” و”تمويل بدون ربا موثق”، و”جمعية الرحمة لك سيدتي إعانة زوالية”، و”10 سنوات حلم إمتلاك مسكن حقيقية”، و”نفرحك بسكنتك وخلصني بالشهر”.

وكذا مجموعات “مؤسسة عبود لتعمير مكتب سطيف”، و”كراء عام للزوالي”، و”التمويل الحلال للعتاد خلال 24 ساعة”. و”إفتحها على الناس يفتح في وجهك ربي رزق”.

كما وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، للتقدم إلى مقر أمن المقاطعة الإدارية الحراش أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية. لتقييد شكوى أو إدلاء بشهادة أو تقديم معلومات حول المشتبه فيه.

كما وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر تحت تصرف المواطنين رقم الهاتف “023720366” لكل غاية تفيد التحقيق.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp