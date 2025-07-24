الأمن يُوجّه نداءً للتعرف على نصّاب أوهم ضحاياه بفرص عمل وتأشيرات للخارج

أطلقت مصالح أمن ولاية سوق أهراس نداءً للمواطنين، عقب توقيف شخص مشتبه فيه. في عدة قضايا نصب واحتيال عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن المشتبه فيه الموقوف كان يوهم ضحاياه بفرص مغرية تشمل تسهيلات للحصول على تأشيرات عمل نحو دول أوروبية. خاصة ألمانيا، إلى جانب عروض متعلقة بالحج والعمرة، ومناصب عمل لفائدة المهندسين وغيرهم. بالإضافة كذلك إلى إعلانات وهمية لبيع سيارات من نوع FIAT DOBLO PANORAMA بالتقسيط، وجرارات فلاحية مستعملة.

حيث كان المشتبه فيه ينشط باستعمال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة على غرار: “Romainssa Mina”، “Allahousta3an Allahousta3an”، “Ghâyet”، “Aya Blh”، “Yêt Øużãn”، و”Ghâyet Îssaouï”. مستغلًا سذاجة الضحايا من مختلف ولايات الوطن، خاصة الباحثين عن فرص للعمل وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وقد تم تحديد عدة أرقام هاتفية استُخدمت في التواصل مع الضحايا، إلى جانب حساب بنكي يشتبه في استعماله لتلقي الأموال.

وتدعو مصالح أمن ولاية سوق أهراس جميع المواطنين الذين قد وقعوا ضحية لهذا الشخص، إلى التقدم إلى مقر الأمن الولائي أو إلى وكيل الجمهورية ، قصد تقديم شكوى أو إفادة بأي دليل يساعد في استكمال إجراءات التحقيق في القضية.

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