الأمن يوجه نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه في قضية نصب

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء للجمهور، بخصوص شخص مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب على الجمهور.

وجاء في النداء المرفق بصورة المعني أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد. تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد. إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة: المدعو “ل ع ” مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب على الجمهور .

كما وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر. التوجه إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد. أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال