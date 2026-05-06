الأمن يوجه نداء هاما للجمهور حول مشتبه فيه بالسرقة

وجهت مصالح الأمن الوطني بالعاصمة نداء للجمهور حول شخص مجهول الهوية مشتبه فيه بالسرقة من داخل مركبة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وطبقا لنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي. تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السادس المنظر الجميل القبة بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي إلى علم المواطنين. أن الشخص الظاهر في الصورة “مجهول الهوية”. مشتبه فيه في قضية متعلقة بالسرقة في الطريق العام من داخل مركبة.

ووجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد تعرف على المشتبه فيه. أو وقع ضحيته التوجه إلى مقر الأمن الحضري السالف الذكر. أو أي مقر شرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

