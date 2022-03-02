الأمن يوقع بقاتلي قاصر ذبحا بحي اللوز في وهران
أوقعت عناصر من الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران في ظرف وجيز بمتورطين في جريمة قتل بشعة.
والتي راح ضحيتها قاصر يبلغ من العمر 14سنة عثر عليه جثة هامدة بعد تعرضه للذبح بمنزله العائلي بحي اللوز.
وهي الحادثة المروعة التي اهتزت لها أمس مدينة وهران بعد الابلاغ عن اكتشاف جثة طفل لم يتجاوز 14 سنة مقتولا لمسكنه بحي اللوز في غياب عائلته.
وقد فتحت مصالح الأمن فور ذلك تحرياتها الموسعة أسفرت في ظرف قصير عن إلقاء القبض على المتورطين في قضية الحال في العشرينيات من العمر.
واللذان اقتحما المنزل بدافع السرقة قبل اجهازهما على القاصر باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير .
هذا ولا تزال التحقيقات متواصلة للوقوف على ملابسات الجربمة ودوافعها.
طالع أيضا: وهران: وفاة طفل في حريق شاليهات بعين البية
لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات حتفه في حريق إندلع بشاليهات حي السلام بلدية عين البية في بطيوة بولاية وهران. متأثرا بالحروق التي تعرض لها.
من جهتها تدخلت وحدات الحماية المدنية بعد تلقيها نداء نجدة. أين تمت السيطرة على ألسنة النيران قبل إمتدادها للشاليهات الأخرى. فيما تم تحويل جثة الطفل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المحقن.
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وفاة 3 أشخاص إثر حريق مهول وانفجار بمنزل في سطيف
لقي 3 أشخاص حتفهم، جراء حريق مهول ثم إنفجار داخل منزل بعين ولمان في سطيف، حسب إذاعة سطيف الجهوية.
ووقع الانفجار والحريق بسبب تسرب للغاز، بمنزل يقع بحي 583 مسكن في عين ولمان بسطيف. مخلفا وفاة 3 أشخاص.
وهران: الإطاحة بنصّاب يبيع بذور لعلاج السرطان مقابل 200 مليون عبر الفايسبوك
تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران متمثلة في فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من الإطاحة بشخص يمتهن النصب والإحتيال عبر شبكات التواصل الإجتماعي.
وحسب بيان لمصالح الأمن، فإنه تم الإطاحة بشخص ينشط ضمن شبكة اجرامية منظمة، تقوم ببيع بذور على أساس أنها مادة اولية لعلاج الأمراض المزمنة “مرض السرطان” مقابل مبلغ مالي يتراوح مابين200 و300مليون سنتيم.
وأضاف البيان، أن عملية التوقيف جاءت بعد التحريات المعمقة، التي أسفرت عن توقيف الرأس المدبر لهذه الشبكة. وبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية اسفرت العملية عن توفيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة وهو مسبوق قضائيا في حالة تلبس. بالأإضافة كذلك إلى حجز 700 حبة من هذه البذور.
ليتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيه. حيث سيحال بموجبه أمام العدالة.