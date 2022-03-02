الأمن يوقع بقاتلي قاصر ذبحا بحي اللوز في وهران

أوقعت عناصر من الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران في ظرف وجيز بمتورطين في جريمة قتل بشعة.

والتي راح ضحيتها قاصر يبلغ من العمر 14سنة عثر عليه جثة هامدة بعد تعرضه للذبح بمنزله العائلي بحي اللوز.

وهي الحادثة المروعة التي اهتزت لها أمس مدينة وهران بعد الابلاغ عن اكتشاف جثة طفل لم يتجاوز 14 سنة مقتولا لمسكنه بحي اللوز في غياب عائلته.

وقد فتحت مصالح الأمن فور ذلك تحرياتها الموسعة أسفرت في ظرف قصير عن إلقاء القبض على المتورطين في قضية الحال في العشرينيات من العمر.

واللذان اقتحما المنزل بدافع السرقة قبل اجهازهما على القاصر باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير .

هذا ولا تزال التحقيقات متواصلة للوقوف على ملابسات الجربمة ودوافعها.

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