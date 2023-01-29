الأمن يوقف سارق صناديق الزكاة بمساجد مستغانم

أوقفت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بمستغانم شخص، يبلغ من العمر 50 سنة ينحدر من ولاية معسكر، متورط في قضية السرقة بالكسر من داخل ممسجد مع تعدد الفعل.

وجاءت تفاصيل القضية اثر شكوى تقدم بها إمام أحد المساجد بمدينة مستغانم، تفيذ توقيفه رفقة مجموعة من المصلين لشخص يشتبه فيه أنه من قام بفعل سرقة صناديق الزكاة لذات المسجد.والتي طالت مبلغ مالي كان بداخله مند حوالي شهر.

وبعد إستغلال الكاميرات المتبثة بالمسجد، عليه تنقلت عناصر ذات المصلحة إلى عين المكان وتحويل المشتبه فيه.

وبعد استقراء الكاميرات تبين أن الشخص المتواجد رفقة الإمام و المصلين هو نفسه من قام بفعل السرقة، ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر الأمن الحضري .

وأفضى التحقيق مع سالف الذكر إلى تورطه في فعل السرقة كما أنه متعود على سرقة صناديق الزكاة من داخل المساجد منتهزا فترة فتح هذه الأخيرة للصلاة.

ويسارع في فترة وجيزة قد تصل إلى 3 دقائق لتكسير قفل الصندوق باستعمال مفك براغي والإستحواذ على المبلغ المالي الذي بداخله، كما أنه عاد لذات المسجد الكائن بمدينة مستغانم من أجل سرقته مرة أخرى.