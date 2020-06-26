الأمن يوقف مرتكب جريمة السرقة من داخل مركبة ويسترجع مسروقات بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بمدينة معسكر من فك لغز جريمة سرقة من داخل مركبة و استرجاع مسروقات، مع توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 39 سنة، إثر شكوى استقبلتها فرقة الشرطة القضائية من طرف الضحية ضد مجهول، ارتكب في حقه جريمة السرقة من داخل مركبته لحظة ركنها بأحد شوارع وسط مدينة معسكر ، استهدف خلالها مبلغا ماليا قدره الضحية بــ 8 ملايين سنتيم ، إضافة إلى ملابس و أحذية كان يضعها داخل المركبة ، فتح إثرها تحقيق لكشف ملابسات هذه القضية.

ومكنت الأبحاث الميدانية بعد الاستعانة بتسجيلات كاميرا المراقبة الخاصة بإحدى الإدارات العمومية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وتنفيذ عملية تفتيش لمسكنه العائلي أسفرت عن استرجاع جزء من المسروقات متمثلة في أحذية رياضية ، لتستكمل إجراءات التحقيق ضد المشتبه فيه و قدم أمام العدالة ، التي أمرت بإيداعه رهن الحبس.