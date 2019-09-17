الأمن يوقف مروجين للمؤثرات العقلية بكل من سكيكدة وتمالوس

تمكنت مصالح أمن سكيكدة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع وحمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.

القضية جاءت على إثر دوريات لقوات الشرطة، بحي مرج الديب بوسط مدينة سكيكدة، أين لفت انتباههم شخص محل شبهة يحمل بيده سلاح أبيض.

وقامت قوات الشرطة بالتدخل الفوري، وسيطرت على المشتبه فيه، وأوقفته.

وبعد عمليه التلمس القانونيه، عثر بحوزة الموقوف، على كيس بلاستيكي بداخله 16 قارورة من دواء “هالدول”.

وكذا وقاروة من دواء “لارقاكتيل”، و4 علب بداخلها 118 قرص من دواء “ريسيريدون”، و3 علب بها 89 قرص “درومازين”.

بالإضافة إلى قاطع ورق، والذي يستعمل لتجزئة الأدوية لغرض الترويج.

ليبلغ اجمالي ماتم حجزه من قوات الشرطة، 207 قرص مهلوس و17 قارورة.

وتم تحويل المشتبه فيه إلى المصلحة، وفتح تحقيق في القضية.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق، أنجز ضد المشتبه فيه ملف قضائي تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة.

وبعد المثول الفوري، أصدر في حق الشتبه فيه، حكم بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات.

وتمكنت مصالح أمن دائرة تمالوس، غربي الولاية، من توقيف شاب، بحوزته 180 قرص من نوع “اريكا” كانت موضوعة بحقيبة سوداء .

العملية تمت بناءا على ورود معلومات مؤكدة إلى المصلحة، بقيام أحد الأشخاص بترويج دواء “لريكا “وسط شباب المدينة.

وكان الشاب، يستعمل دراجة نارية لتسهيل تحركاته، وترويج الـ”لريكا”.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق، أنجز ضد المشتبه فيه ملف قضائي تم بموجبه تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تمالوس.

أين صدر في حق المشتيه فيه، أمر ايداع الحبس المؤقت، عن قضية حيازة مواد صيدلانية لغرض البيع بدون رخصة.