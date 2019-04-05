الأمن يوقف مروجي مخدرات ويحجز قرابة كلغ من القنب الهندي  بسكيكدة

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة من توقيف اربعة أشخاص، تتراوح اعمارهم بين 32 و38 سنة، عن قضية حيازة المخدرات لغرض البيع وحيازة سلاح أبيض من الصنف السادس ( سكين ) دون مبرر شرعي.

تعود حيثيات القضية الى عملية البحث والتحري، أين تلقت فرقة البحث والتدخل لسكيكد -BRI-) معلومات حول نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تنشط بمدينة سكيكدة، تحوز على كمية من المخدرات لترويجها.

بناءا عليه، تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف أفرادها تباعا واسترجاع كمية من المخدرات تقدر بـ 930 غرام.

إضافة إلى سلاح أبيض من الصنف السادس سكين، ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى المصلحة المختصة لاستكمال التحقيق .

بعد استكمال ملف الإجراءات القضائية، تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، عن قضية حيازة المخدرات لغرض البيع وحيازة سلاح أبيض من الصنف السادس ( سكين ) دون مبرر شرعي، اين صدر في حقهم امر ايداع بالحبس المؤقت.