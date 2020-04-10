الأمن يوقف مروّجي الإكستازي ببشار

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الثامن بأمن ولاية بشار، من وضع حد لنشاط مشتبه فيهما في قضية ترويج المؤثر العقلي اكستازي.

وقائع القضية تعود لاستغلال قوات الشرطة للأمن الحضري 08 لمعلومات تفيد بقيام مشتبه فيه في العقد الثالث من العمر، يروج الأقراص المهلوسة على مستوى محله التجاري.

حيث تم على الفور استصدار إذن بالتفتيش عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار ومباشرة إجراء تفتيش المحل التجاري.

وكللت العملية بتوقيف المشتبه فيه وضبط بحوزته كمية:59 قرصا من نوع اكستازي دومينو، كما تم إيقاف مشتبه فيه ثان في العقد الثالث من العمر، مصرحا أنه صاحب الأقراص المهلوسة وكان يقوم ببيعها بسعر 1500 دج للقرص الواحد،ليتم تحويلهما إلى مقر الأمن الحضري 08 ومباشرة التحري معهما بشأن القضية.

بعد استيفاء إجراءات التحري في القضية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحالهما لجلسة المثول الفوري، وصدر في حق كل منهما أمر إيداع بالمؤسسة العقابية إلى غاية النطق بالحكم.