الأمن يوقف مروّج مخدرات بدائرة جامعة بالوادي

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة جامعة، من وضع حد لنشاط أحد المسبوقين قضائيا ينشط في ترويج المــخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن تفاصيل العملية تعود إلى تلقي عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لمعلومات مفادها رصد نشاط مشبوه لشخص في العقد الرابع من العمر ينحدر من أحد الولايات المجاورة، مقيم بالمنطقة يقوم بترويج السموم بين شباب.

وأضاف البيان، أنه تم الترصد له وتوقيفه،وبعد إخضاعه لعملية التفتيش تم العثور على 12 قطعة من المخدرات قدر وزنها بـ 11.5 غ، بالإضافة إلى سلاح أبيض يستعمل في تقطيع المخدرات وشفرات تستعمل في التقطيع، وأدوات تستخدم لإخفاء المخدرات بالإضافة إلى مبلغ مالي يمثل عائدات الترويج.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف جزائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.