الأمن يوقف مسبوقا قضائيا بتهم السرقة وترويج المخدرات بالوادي

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الأمن يوقف مسبوقا قضائيا بتهم السرقة وترويج المخدرات بالوادي
بقلم عبد العالي رحومة

نجح عـناصر الأمن الحضري الأول، في وضع حد لنشاط شاب في العقد الثاني من العمر، يمتهن السرقة وترويج المخدرات.

تفاصيل العملية تعود إلى تلقي ذات المصلحة لشكوى رسمية من احد المواطنين راح ضحية سرقة من طرف مجهولين استهدفت ممتلكاته الخاصة، المتمثلة في عتاد البناء.

وأسفرت عملية التحقيقات عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، استكمالا لإجراءات التحقيق تم تحديد مكان تواجد المسروقات واسترجاعها.

وفي نفس السياق، وأثناء عمليات التلمس القانونية عثر بحوزت هذا الأخير على قطع من الكيف المعالج قدر وزنها بـ11.2غ و 12 قرص من الحبوب المهلوسة وسلاح ابيض محضور.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إعداد ملف قضائي، وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.


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