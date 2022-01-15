الأمن يوقف 3 متهمين رئيسيين في شبكة الاحتيال على طالبي الدراسة بالخارج

تمكنت مصالح الأمن الوطني من فك خيوط قضية احتيال راح ضحيتها أزيد من 75 طالب جزائري. حيث تعرض هؤلاء إلى النصب من طرف شركة وهمية، قدمت لهم عروضا مغرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أين أوهمت ضحاياها بالتسجيل ومزاولة الدراسة على مستوى جامعات أجنبية بكل من أوكرانيا وتركيا وروسيا.

كما ألقت مصالح الأمن، القبض على المدبرين الرئيسيين وعددهم 3 أشخاص، كانوا ينسقون عملياتهم الاحتيالية مع أطراف أجنبية حيث استعانوا، من داخل الوطن، ببعض الوجوه المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدعة. كما تم تحديد مقرات هذه الشركة الوهمية على مستوى بعض ولايات الوطن كالجزائر العاصمة وعنابة ووهران وفي الخارج.

في حين لجأ أعضاء الشبكة الاجرامية، حسب بيان الأمن، إلى حيلة للإيقاع بعدد كبير من الضحايا. تتمثل في تغيير تسمية الشركة الوهمية عدة مرات، على غرار “FUTURE GATE”، “SVIT-OSVITI” و”INSIDE.COM”.

كما دعت المديرية العامة للأمن الوطني باقي المواطنين ضحايا هذه الشبكة الإجرامية، التقرب من مقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. والكائن مقرها ببلدية سحاولة (الجزائر العاصمة) أو من أقرب مركز للشرطة عبر التراب الوطني، لتقييد شكوى والإدلاء بشهادة.

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وفجر طلبة جزائريون سجلوا في برنامج للدراسة بالخارج في تركيا وأوكرانيا فضيحة من العيار الثقيل. بعد أن تم النصب عليهم من طرف شركتين وهميتين.

وكان قد روج العديد من المؤثرين الجزائريين كريفكا وستانلي، وإيناس عبدلي لشركتي VYKLYK.DZ و FUTUREGATESDZ عبر حساباتهم إنستغرام.

وبهذا الخصوص صرح ريفكا حصريا للنهار أونلاين أن الشركة المعنية اختارت مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها. كما أنها أظهرت لهم كل الوثائق اللازمة التي تثبت أنها شركة رسمية.

وأضاف ريفكا “اشتريت تذكرة بمالي الخاص وذهبت إلى تركيا من أجل التحقق من الأمر. ووجدت أن كل شيء مرتب وموجود على أرض الواقع”.