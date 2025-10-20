الأمن يوقف 3 متهمين شكّلوا عصابة لترويج المؤثرات العقلية بأحياء الحراش

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة على جماعة أشرار تضم 3 أشخاص من ذوي السوابق العدلية مسبوقين من بينهم شقيقين من عائلة واحدة. يمتهنون ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بحي الحراش شرقي العاصمة. فيما بقي المتهم الرئيسي المموّن في حالة فرار. ويتعلق الأمر بالمسمى “ب.ع” المكنى” شوكولاته”.

كما مكّنت العملية في إطار التحقيق، وبعد مداهمة منزل المتهمين الشقتين كل من المدعو “ص.ا”. و”ص.ف”. من حجز كمية من المؤثرات العقلية مختلفة الانواع. وقطعة مخدرات من نوع القنب الهندي بوزن 12غ وقرص واحد من نوع ” اكستازي” .

وفي تفاصيل القضية التي عرضتها الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الإثنين، فقد تم توقيف أفراد العصابة. على إثر معلومات مؤكدة وردت مصالح الأمن. عن وجود 4 أشخاص يقومون بترويج الممنوعات على مستوى مدينة الحراش مقر إقامتهم.

كما مكّنت التحريات الأولية من تحديد هوية كل متهم، ليتم توقيفهم تباعا، مع حجز كمية المؤثرات العقلية لمنزل الشقيقين الذين يستغلان منزل خاص بهما لتخزين المؤثرات العقلية وغيرها من الممنوعات.

وخلال مجريات التحقيق اعترف المتهم “ص.ا” أنه يتسلم الممنوعات من عند شقيقه المسمى “ف”. والذي بدوره يتسلمها من عند المدعو “ل.ج” المكنى “شوكولاته” الذي يعد الممون الرئيسي لهما.

وعليه تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية فيما بقي المتهم “ج” في حالة فرار. حيث تم الحكم عليه غيابيا بـ5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة.

وفي الجلسة حاول كل متهم انكار كل ما نُسب إليه من تهم. حيث تراجع الشقيقين المتهمين عن أقوالهما الأولية التي أدلوا بها خلال مجريات التحقيق.

كما التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق كل متهم. فيما قرّر المجلس تأجيل النُطق بالحكم إلى الجلسة المقبلة.

