الأمن يوقف 4 أشخاص يتاجرون في المخدرات وحجز 91 مليون سنتيم بالبيض

أوقفت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية البيض، شخصين يبلغان من العمر 25و 26سنة بحوزتهما 600 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح فإن حيثيات القضية تعود لورود معلومات تفيد بوجود شخصين ذكر وأنثى يقومان بنقل الحبوب المهلوسة.

وأضاف البيان، أنه تم وضع نقطة مراقبة على مستوى مدينة بوعلام بالبيض، أين كللت بتوقيفهما على متن حافلة لنقل المسافرين.

واستمرارا للتحقيق في القضية تم التعرف على شريكين أخرين الأول ممون والثاني مشتري.

وفي سياق العملية تم حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 91 مليون سنتيم من عائدات الترويج .

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم الأطراف أمام نيابة البيض بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية قصد النقل والمتاجرة.