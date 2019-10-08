الأمن يوقف 5 أشخاص بتهمة إنشاء محل فسق والدعارة في عين تموشنت

تمكنت عناصر الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية عين تموشنت خلال هذا الأسبوع من توقيف 5 أشخاص.

وتوبع الأشخاص بتهمة، إنشاء محل لممارسة الفسق والدعارة واستدراج أشخاص قصد ممارسة الرذيلة .

وجاءت العملية، بعد تقديم شكوى من أحد المواطنين تفيد بنشاط المشبوه مستغلين مسكنهم، لتقوم بعدها المصلحة بفتح تحقيق معمق.

وبعد القيام بعملية الترصد بالمكان تم استصدار إذن بتفتيش المنزل صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت.

وتمكن الأمن، من مداهمة المسكن لضبط قرائن تثبت قيام الفسق والرذيلة حسبما جاء في بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن.

ويتعلق الأمر بكل من المدعوة “س.ر” 52 سنة و”م.ي” 37 سنة و”د.خ” 51 سنة و”ط.ب” 55 سنة و”ب.ع” 36 سنة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، التي أصدرت ضد المشتكى منها “س.ر” 52 سنة أمر إيداع.

أما بقية الأطراف إستفاذوا بالإستدعاء المباشر إلى غاية النطق بالحكم.