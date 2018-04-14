الأمن يوقف 76 شخصا تسببوا في أحداث العنف بقسنطينة

صورة من مباراة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل

تمكنت مصالح الأمن بولاية قسنطينة من إيقاف 76 شخصا كانوا من الأسباب الرئيسية لإندلاع أعمال الشغب التي شهدتها “سيرتا” الجمعة.

وأكدت المصالح المعنية الموقوفين هم من خلقوا الفوضى خلال قمة الكأس بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر والتي شهدت أحداثا مؤسفة.

وأوضحت الشرطة بأنها كانت قد خصصت 5200 عنصرا من أجل المُحافظة على النظام العام واستقرار الأوضاع خلال هذا الموعد الهام.

وأشارت لتسجيل عدد كبير من الإصابات في وسط عناصر الأمن، التي كُلفت بتسيير المُباراة، وهو مايوضح المجهودات المبذولة لتفادي “الكارثة”.