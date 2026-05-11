الأمن يوقف 8 أشخاص ويحجز 6 آلاف قرص مهلوس و2 كلغ كيف

بقلم نادية بن طاهر
تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولايات أولاد جلال، وعين الدفلى، وميلة وبجاية، في عمليات متفرقة خلال الأسبوع الفارط، من توقيف 8 أشخاص.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، تم خلال هذه العمليات، ضبط 6849 مؤثر عقلي. و2 كلغ و300 غ من المخدرات “كيف معالج”.

حيث تم حجز 2574 كبسولة بأولاد جلال، و2550 كبسولة، بعين الدفلى، و1725 كبسولة بميلة، و2 كلغ و300 غ من المخدرات “كيف معالج” ببجاية.

كما تم استرجاع مبالغ مالية ودراجتين ناريتين ومركبة، حسب ذات البيان.

