الأمن يوّجه نداء بخصوص مشتبه فيه في قضايا النصب والإحتيال

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه في عدة قضايا النصب والاحتيال. إنتحال صفة وتكوين جمعية أشرار.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر دعت من خلاله كل من تعامل معه التوجه إلى محكمة الحراش أو إلى أقرب مقر للشرطة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في هذه القضية.

وجاء في النداء المرفق بصورة هذا الشخص، أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الحراش. تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم المواطنين. أن الشخص الظاهر على الصورة المدعو “ج.خ”. مشتبه فيه في عدة قضايا النصب والإحتيال. انتحال صفة وتكوين جمعية أشرار.

كما وجهت ذات المصالح نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية المشتبه فيه سواء إلتقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بوصفه شاهدا. التوجه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة الحراش أو التقدم إلى مقر الأمن الحضري بن غازي ببراقي. أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية. لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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