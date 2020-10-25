الأمن يُسطر مخططا أمنيا بمناسبة المولد النبوي الشريف

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني، مخططا أمنيا لتأمين أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف المصادف ليوم الخميس 29 أكتوبر الجاري.

وحسب بيان للمديرية، يهدف هذا المخطط، إلى ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، والحفاظ على النظام العام والطمأنينة والسكينة العامة.

ويتضمن المخطط، تدعيم التشكيل الأمني على مستوى الأماكن العامة والشوارع والأسواق ومحاربة الاتجار العشوائي للمفرقعات والألعاب النارية.

وتدعو المديرية العامة للأمن الوطني الأولياء، إلى الحرص على توجيه الأطفال إلى تجنب استعمال المفرقعات والألعاب النارية.

وذلك لما لهذه الألعاب، من خطر على صحة الأطفال، وما تثيره من مساس بالسكينة العامة خاصة في الفترات الليلية.

مع الالتزام الدائم بالإجراءات الوقائية، التي يفرضها الظرف الصحي لجائحة كورونا.

وتذكر المديرية المواطنين بالروابط الاتصالية للأمن الوطني، من الرقم الأخضر 48-15 ورقم شرطة النجدة 17 وتطبيقة ألو شرطة، وصفحتيها على الفايسبوك وتويتر.