الأمن يُسطر مخططا أمنيا ويكثف نشاطه بمناسبة رأس السنة

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2022.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، يرتكز المخطط، على وضع تشكيلات أمنية تسهر على فرض التواجد الميداني عبر كامل قطاع الاختصاص.

وسيتم تركيز التشكيلات الأمنية، لاسيما بالفضاءات والساحات العمومية التي تعرف توافد كبير للمواطنين، بمناسبة رأس السنة.

ويأتي ذلك، بهدف ضمان سلامة المواطن وحماية الممتلكات، ومحاربة الجريمة بكل أشكالها.

كما سيعرف نشاط ذات المصالح، تعزيز التشكيلات والوحدات العملياتية لضمان انسيابية الحركة المرورية. وتسهيل تنقلات المواطنين، عبر المحاور والطرق الرئيسية والفرعية.

ويأتي ذلك، من خلال تسخير وحدات شرطة المرور المدعّمة بكافة التقنيات الحديثة، وكذا مروحيات الوحدات الجوية للأمن الوطني.

هذا وتتمنى المديرية، عام سعيد لكل المواطنين، بمناسبة رأس السنة.

وتدعو المديرية، المواطنين، إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع ضرورة توخي الحيطةوالحذر أثناء السياقة وخلال تنقلاتهم المختلفة.

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الأمن الوطني يهنئ الأسرة الإعلامية بمناسة حلول السنة الجديدة

كما تقدمت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأربعاء، بتهنئة إلى الأسرة الإعلامية بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022.

وكتبت المديرية في بيان لها : “يسر طاقم خلية الاتصال و الصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، أن يتقدم إلى الأسرة الإعلامية بأحر التهاني وأصدق الأمنيات. راجيا من الملى عز وجل أن تكون سنة أمن وخير وبركات على وطننا المفدى”.

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