الأمن يُسطر مُخططا وقائيا لمرافقة الدخول المدرسي

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر إقليم اختصاصها، مخططاً أمنيا وقائيا، لتوفير الظروف المناسبة لمرافقة الدخول المدرسي 2024/ 2025، بالتنسيق مع السلطات المعنية.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، تسهر الوحدات العملياتية، من خلال هذا المخطط، على ضمان الانسيابية المرورية على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية خاصة أوقات الذروة، لا سيما تلك المؤدية إلى المؤسسات التربوية.

هذا وتهيب المديرية العامة للأمن الوطني بسواق المركبات، لضرورة تفادي الوقوف والتوقف العشوائي بمحاذاة المؤسسات التربوية والتكوينية.

هذا وتطلق المديرية العامة للأمن الوطني، بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني، يوم غد الأحد، حملة تحسيسية وطنية في مجال الوقاية والسلامة المرورية تحت شعار “معا لموسم دراسي دون حوادث مرور”.

وستعرف هذه الحملة تنظيم نشاطات تحسيسية وتوعوية لفائدة سواق المركبات. من خلال تقديم النصائح والتوجيهات لضرورة احترام قانون المرور. والتقيّد بقواعد السياقة السليمة وتفادي السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني الأرقام الخضراء 1548 و17، والدعائم الرقمية الرسمية للشرطة الجزائرية في خدمة المواطن 24/24 سا.