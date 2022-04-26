الأمن يُطلق حملة تحسيسية حول تأثير التعب على السياقة

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، حملة وطنية توعوية خاصة بالسلامة المرورية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم إطلاق الحملة التحسيسية حول “تأثير التّعب والإرهاق أثناء السياقة” لفائدة سائقي مختلف المركبات”.

في هذا الصدد، سطّرت مصالح أمن ولاية الجزائر، برنامجا خاصا بهذه الحملة. حيث كانت الإنطلاقة يوم السبت 2022.04.23 من محطّة نقل المسافرين بالخروبة.

أين تمّ تحسيس سائقي حافلات النقل للمسافات الطويلة والقصيرة وكذا سائقي مختلف المركبات. بضرورة تفادي الإرهاق والتّعب وأخذ قسط كافي من الراحة. مع ضرورة التناوب في السياقة مع السائق المناوب. وكذا تفادي التّجاوزات الخطيرة.

كما تمّ تذكيرهم بضرورة احترام قواعد السلامة المرورية. وتجنّب السرعة المفرطة خصوصا قبيل الإفطار. وكذا احترام مسافة الأمان وعدم استعمال الهاتف النقّال أثناء السياقة.

هذا وقد تمّ على مستوى الحواجز الأمنية والطرقات الفرعية والكبرى. تحسيس السائقين وتزويدهم بمطويات تتعلّق بالمواضيع سالفة الذكر.

كما سيتم تحسيسهم كذلك عبر مختلف الإذاعات المحلية والقنوات التلفزيونية، بضرورة احترام مختلف قواعد السياقة السليمة من أجل تفادي حوادث المرور.

فيما تبقى الأرقام الخضراء 48/15 و17، تحت تصرّف المواطن من أجل التبليغ عن أي حادث مرور أو مناورة خطيرة من شانها أن تكون سببا في ذلك.

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