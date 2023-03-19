الأمن يُطلق حملة للتبرع بالدم

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، حملة وطنية للتبرع بالدم في أوساط منتسبيها عبر كافة مصالح الشرطة، احياءً لليوم المغاربي للتبرع بالدم.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، تم تنظيم هذه الحملة، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم وكذا الاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم.

وستدوم هذه الحملة الوطنية في مرحلتها الأولى، خلال الفترة بين 19 و 21 مارس 2023.

كما سخرت لهذه الحملة، أطقم طبية وشبه طبية للأمن الوطني. بالإضافة الى تجهيز قاعات طبية خاصة وتوفير مراكز متنقلة لهذه العملية.