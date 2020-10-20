الأمن يُطلق حملة وطنية توعوية وصحية تحسبا للدخول المدرسي

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، حملة وطنية توعوية وصحية تحت شعار “الشرطة… مرافقكم الدائم”.

وحسب بيان للمديرية، تهدف هذه الحملة التحسيسية، إلى غرس ثقافة مرورية لدى جميع فئات المجتمع، عشية الدخول المدرسي.

وكذا مرافقة مستعملي الطريق لتحسيسهم وتوعيتهم بمخاطر حوادث المرور.

وتمتد هذه الحملة التحسيسية، إلى غاية نهاية شهر نوفمبر، وتهدف إلى توعية مستعملي الطريق “السواق ، الركاب، الراجلين”، بكل الجوانب المتعلقة باحترام وتطبيق قواعد السلامة المرورية.

بالإضافة إلى الالتزام الصارم بتطبيق تدابير الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحته، في ظل ارتفاع عدد الإصابات في الآونة الأخيرة، بالاعتماد على مقاربة جوارية مجتمعية.

وتشمل هذه الحملة، توزيع مطويات توعوية على مستوى نقاط المراقبة المرورية ومحطات وسائل النقل على غرار التراموي ومحطة المسافرين، وتتضمن كل الشروح المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور.

وفي ذات الخصوص، أكد عميد أول للشرطة أعمر لعروم، رئيس خلية الإتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المديرية تولي أهمية بالغة للجانب التوعوي المروري.

إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بالشراكة مع مختلف الفاعلين في المجتمع وتعزيز العمل الاتصالي مع مختلف وسائل الإعلام، من خلال برمجة حصص إذاعية تلفزيونية لفائدة مستعملي الطريق العام.

وكذا التذكير بالدعائم الاتصالية للمديرية العامة للأمن الوطني، وأهميتها في ترسيخ ثقافة الوعي الأمني المروري لدى أفراد المجتمع، على غرار الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني وشبكات التواصل الاجتماعي للأمن الوطني.

وتغتنم المديرية العامة للأمن الوطني المناسبة، لدعوة كافّة المواطنين ومستعملي الطّريق إلى توخّي الحذر وإتباع السّلوك الأمثل في السّياقة واحترام قواعد قانون المرور.

كما تذكر المديرية، بالرقم الأخضر 48 15 ورقم النجدة 17 للتواصل الدائم مع مصالح الشرطة على مدار 24 سا/ 24سا وطيلة أيام الأسبوع.